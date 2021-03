Bronca no PSG: mandou patada no painel publicitário e foi embora

Imprensa francesa dá conta do descontentamento de Mitchel Bakker.

A julgar pelas informações que nos chegam de França, o PSG parece ter um novo problema no balneário para resolver. De acordo com o L'Équipe, Mitchel Bakker protagonizou um episódio nada profissional no treino destinado aos jogadores com menos minutos no encontro com o Dijon.

Conta a publicação que o jovem lateral-esquerdo holandês não gostou de ver Abdou Diallo, habitual central, render Kurzawa no flanco canhoto na referida partida do campeonato e demonstrou a fúria na sessão de trabalho. Farto das instruções dos preparadores físicos, mandou, sempre de acordo com o L'Équipe, uma patada num painel publicitário enquanto se dirigia para os balneários. Bakker acabaria, todavia, por voltar a terminar o treino junto dos companheiros enquanto se desculpava.

Apesar dos 28 jogos disputados esta temporada, o ex-jogador do Ajax perdeu a titularidade com a entrada de Pochettino para o comando técnico, que rendeu Thomas Tuchel.