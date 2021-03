Bronca no Newcastle: jogador terá chamado "cobarde" ao treinador Steve Bruce

Comentários do técnicos não caíram bem junto de Matt Ritchie, que não se deixou ficar.

O clima no plantel do Newcastle já viveu melhores dias. A histórica formação inglesa está na cauda da tabela da Premier League e surge inserida na luta pela permanência. Ao cabo de 26 jogos disputados, soma mais três pontos do que o Fulham e situa-se um lugar acima da linha de água, situação que tem provocado algum desconforto no clube.

Agora, de acordo com os jornais Daily Mail e The Times, o verniz estalou mesmo com uma discussão entre o treinador, Steve Bruce, e Matt Ritchie, que não gostou dos comentários do técnico após o empate (1-1) frente aos Wolves, no último sábado.

Bruce teceu reparos à entrada de Ritchie em campo, a nível defensivo, e o jogador terá telefonado para pedir satisfações ao homem do leme. O treinador remeteu explicações para o treino da equipa, onde os ânimos acabariam por se exaltar, segundo as publicações acima referidas.

A dada altura, Matt Ritchie terá mesmo dito que não voltaria a falar com um "cobarde". No relvado, Steve Bruce terá respondido com um empurrão, com o futebolista a não ripostar.

Steve Bruce, de 60 anos, é um dos treinadores mais experientes na presente edição da Premier League e orienta o Newcastle desde 2019.