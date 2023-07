Bronca no Flamengo: preparador agrediu Pedro e jogadores recusam-se a treinar

De acordo com a imprensa brasileira, a agressão aconteceu depois do jogo com o Atlético Mineiro, devido ao avançado brasileiro ter-se sentado no banco quando soube que não iria ser lançado na partida, atitude que não caiu nada bem ao preparador físico Pablo Fernández.

O Flamengo venceu por 2-1 em casa do Atlético Mineiro na madrugada deste domingo, num jogo da 17.ª jornada do Brasileirão que ficou marcado por uma agressão do preparador físico do "Mengão", Pablo Fernández, a Pedro, avançado que não foi utilizado na partida.

De acordo com a imprensa brasileira, tudo começou na segunda parte, depois de o avançado brasileiro ter-se sentado no banco, interrompendo o aquecimento, quando se apercebeu que não iria ser lançado em campo, na sequência das entradas do ex-Benfica Everton Cebolinha e de Luiz Araújo.

Descontente com a atitude, o preparador físico confrontou Pedro no final do jogo, dizendo-lhe que tinha sido uma falta de respeito. O jogador respondeu que quem não o respeita é a equipa técnica liderada por Jorge Sampaoli e, em resposta, o Fernández agrediu-o com um soco na boca.

Os jogadores do Flamengo ficaram chocados com a agressão e, segundo os relatos da imprensa, recusam-se mesmo a treinar enquanto o preparador argentino não for despedido. A ESPN Brasil avança mesmo que o plantel pretende que toda a equipa técnica, incluindo Sampaoli, deixe o emblema.

Pedro apresentou queixa na polícia contra Pablo Fernández, acompanhado pelo seu advogado. O preparador também prestou depoimentos, tal como quatro testemunhas: o defesa Pablo, Everton Cebolinha, o médio Thiago Maia e Gabriel Andreata, coordenador do Flamengo.

De resto, o jogador agredido reagiu ao sucedido com um desabafo nas redes sociais.

"Poderia estar aqui a falar dos escassos minutos jogados nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que o que pode acontecer dentro das quatro linhas. Cobardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernández, membro da equipa técnica de Sampaoli. A cobardia física sobrepôs-se à cobardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece o respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a cobardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno ano de 2023, acha que uma agressão física pode resolver qualquer problema. Obrigado Jesus pelo ensinamento, dar a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram", pode ler-se.

O Flamengo ocupa a vice-liderança do campeonato brasileiro, com 31 pontos, menos nove do que o líder Botafogo (40), de Bruno Lage, que tem um jogo a menos. Atrás, segue o Grémio, com menos três pontos (29) e dois jogos por disputar.