Bronca no Chelsea: Kanté irritado com Lampard e há um casamento pelo meio

Médio do Chelsea pretende sair do clube, segundo revelam em França.

N"Golo Kanté está em rota de colisão com o Chelsea e pretende sair do clube no próximo verão. E tudo por ter ficado irritado com várias decisões do treinador Frank Lampard.

De acordo com o jornal "Le Parisien", a gota de água para o médio-defensivo francês foi o facto de o técnico não o ter autorizado faltar a um treino para assistir ao casamento de um amigo próximo.

Kanté foi uma peça-chave no meio-campo do Leicester, campeão em 2015/16, e no fim dessa época rumou ao Chelsea por 35,8 M€. Com contrato até 2023, o médio é cobiçado pelo Real Madrid.