Bronca no Barcelona: Messi reprova publicamente palavras do diretor Abidal

No Instagram, o astro argentino teceu reparos às palavras do antigo companheiro de equipa.

As declarações de Éric Abidal ao diário catalão Sport fizeram estalar o verniz no Barcelona. O antigo internacional francês referiu que "muitos jogadores não estavam satisfeitos nem trabalharam muito e também houve um problema de comunicação interna", aludindo aos motivos que conduziram à saída de Ernesto Valverde do cargo de treinador do clube de Camp Nou e, esta terça-feira, Lionel Messi ripostou, reprovando as palavras do ex-companheiro de equipa e atual diretor para o futebol dos "blaugrana".

"Sinceramente não gosto de fazer estas coisas, mas creio que cada um tem de ser responsável pelas suas tarefas e assumir as suas decisões. Os jogadores, por aquilo que acontece em campo. Além disso somos os primeiros a reconhecer quando não estávamos bem. Os responsáveis pela área de direção desportiva também devem assumir as suas responsabilidades e, acima de tudo, encarregarem-se das decisões que tomam", começa por referir o astro argentino no Instagram, prosseguindo:

"Por último, creio que, quando se fala de jogadores, há que dar os nomes, porque, caso contrário, está a envolver-nos a todos e alimentando coisas que se dizem e não são corretas", acrescenta Messi.