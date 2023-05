Bronca em Espanha: substituição do Real Madrid pode acabar em derrota

Getafe apresentou queixa. Equipa merengue venceu por 1-0.

Estalou a polémica no futebol espanhol, mais concretamente no encontro entre Real Madrid e Getafe, que os merengues venceram no passado fim de semana, no Santaigo Bernabéu, por um golo sem resposta. Segundo informa a imprensa de Espanha esta quarta-feira, o clube visitante apresentou uma queixa, denunciando uma alegada situação irregular no que toca às substituições feitas por Ancelotti.

Tudo aconteceu ao minuto 84, quando o técnico italiano decidiu colocar em campo Odriozola e retirar Asensio, autor do único golo do jogo. O treinador italiano, perante as queixas físicas de Camavinga, voltou atrás e acabou por ordenar a saída do médio francês. O Getafe alega que Asensio já tinha abandonado as quatro linhas e Odriozola já se encontrava dentro do terreno de jogo, estando por isso a alteração consumada.

O Real Madrid, que corre o risco de ser punido com uma derrota por 3-0, tem agora três dias para apresentar a defesa. A equipa da capital, recorde-se, está na luta pelo segundo lugar, enquanto o Getafe procura sair dos lugares de descida nas jornadas finais.