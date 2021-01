Brilhou no United de Mourinho e apagou-se: cinco soluções apontadas

Jesse Lingard vive um momento impensável com Solskjaer como treinador.

O Manchester United está a protagonizar, até ao momento, um grande percurso interno em Inglaterra, onde lidera a Premier League e recentemente eliminou o Liverpool na Taça. Mas nem todos por lá parecem ter motivos para sorrir.

A situação de Lingard tem merecido destaque na imprensa internacional, pela forma como desapareceu das primeiras opções da equipa. O internacional inglês leva três jogos esta época, mas nem um minuto sequer no campeonato.

Lingard, atualmente com 28 anos, tem contrato até 2022 e as portas abertas de Old Trafford neste mercado de inverno. Newcastle, Tottenham, West Ham, Sheffield United e West Brom são apontados como os clubes em melhor posição. No que toca aos spurs, seria um reencontro com Mourinho, que trabalhou com o médio nos red devils e dele tirou elevado rendimento: 13 golos em 2017/18.

O jogador, refira-se, fez 40 jogos e quatro golos na passada temporada.