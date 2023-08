Oleg no Spartak de Moscovo

Oleg, lateral moldavo, é reforço do Spartak.

Oleg Reabciuk vai prosseguir a carreira na Rússia. O lateral internacional pela Moldávia vai vestir a camisola do Spartak Moscovo, num negócio de seis milhões, mais 1,5 por objetivos. O contrato é válido por três épocas.

Oleg representava o Olympiacos, da Grécia, para onde se mudou após brilhar com a camisola do Paços de Ferreira. O jogador de 25 anos terminou a formação no FC Porto e integrou a equipa B dos dragões.