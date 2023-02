Brilhou no Mundial e poderá valer 100 milhões ao Eintracht Frankfurt no verão

O jornal L'Équipe garante que Randall Kolo Muani deverá sair no próximo verão caso o conjunto alemão não repita a qualificação para a Liga dos Campeões. O Eintracht só estará disposto a vender o avançado por 100 milhões de euros.

O jornal francês L'Équipe avança esta quarta-feira que Randall Kolo Muani, jovem avançado que brilhou no Mundial'2022 pela França, deverá sair do Eintracht Frankfurt no próximo verão caso o conjunto alemão não repita a qualificação para a Liga dos Campeões.

O dianteiro, de 24 anos, foi decisivo nas meias-finais do Mundial, marcando o segundo golo da vitória da França frente à Croácia (2-0), que assegurou a passagem à final, onde "Les Blues" haveriam de perder para a Argentina (4-3 no desempate por grandes penalidades).

Valorizado pelo atual quinto classificado da Bundesliga em 100 milhões de euros, Kolo Muani soma 14 golos e 12 assistências em 28 jogos disputados esta época, após ter sido contratado a custo zero no verão passado, altura em que terminou contrato com os franceses do Nantes.