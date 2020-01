Brilhou no Arsenal e agora revela: "Quis suicidar-me, não aguentava mais"

Depressão profunda quase levou Paul Merson a pôr termo à própria vida.

Paul Merson foi um dos nomes de destaque do Arsenal no final dos anos 80 e início dos anos 90. O antigo internacional inglês representou o clube londrino durante 11 temporadas e realizou mais de 400 jogos pelos "gunners". Mas essa foi a parte boa da vida do ex-jogador. No outro lado da moeda, surge a luta contra o alcoolismo e o vício do jogo, que quase o levou a terminar com a própria vida no início do ano passado.

A revelação foi feita pelo próprio, no texto que assina habitualmente no tabloide britânico Daily Star. "Na segunda-feira, fará um ano que estou sóbrio. Mas, por esta altura no ano passado, queria suicidar-me", começa por referir Merson, de 51 anos. "Não conseguia continuar, não aguentava mais e não encontrava uma saída. Tive os comprimidos na mão. Não tomei os suficientes para que acontecesse, mas tive-os ali. Com vodka. O único motivo pelo qual não o fiz [suicídio], foram os meus filhos e a minha esposa. E por ter um pouco de consciência e, provavelmente, medo também", acrescentou Paul Merson, que é também comentador na Sky Sports.

O ex-futebolista colocou um ponto final na carreira em 2006/07, quando representava os amadores do Tamworth FC.