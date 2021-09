Brilhou frente ao PSG na Champions e agora prolonga contrato

Noa Lang renovou até 2025 com o Club Brugge. Charles De Ketelaere também estendeu a ligação com o clube belga

Com 22 anos, formado no Ajax e com uma passagem pelo Twente, o neerlandês Noa Lang foi considerado o MVP do jogo entre Club Brugge e PSG, que surpreendentemente terminou com um empate, 1-1, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O extremo, que até ao momento nunca tinha saltado para as "luzes da ribalta" foi uma verdadeira dor de cabeça para o emblema parisiense e, agora, o clube belga tratou de o segurar.

Assim, Lang prolongou até 2025 a ligação que o liga ao Club Brugge, anunciaram os belgas este sábado. O seu valor de mercado, segundo o Transfermarkt, está fixado nos 22 milhões de euros. No final de 2020, era de 3,5M €...

Também o internacional belga Charles De Ketelaere, médio ofensivo de 20 anos, renovou com o Brugge, este até 2024.