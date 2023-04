Foi figura com Jesus, mas ouviu das boas: "Não sabes o que é ser um líder"

Diego com Jorge Jesus no Flamengo

Diego conta um episódio ocorrido depois de um atraso no regresso de férias.

Diego Ribas vestiu a camisola do FC Porto e no Brasil viveu grandes momentos no Flamengo, orientado por Jorge Jesus. O antigo médio brasileiro contou que o início da relação com o treinador português começou de forma conturbada, depois de falhar o primeiro treino na sequência de um imprevisto com o voo no regresso de férias.

"Depois de eu tanto insistir, ele deixou-me entrar na sala dele. Aí, com aquele jeito português, de perna cruzada, disse: "Tu estás a brincar comigo. Não sabes o que é ser um líder, não sabes o que é ser capitão de uma equipa. Tens de dar o exemplo, o capitão da minha equipa não aparece no primeiro dia? Não é possível. Saías quatro dias antes que isso já não atrasava". Isso só no primeiro dia", contou Diego ao podcast Pod Pah.

"Meses depois, ele deu uma entrevista, onde me emociono ainda hoje quando a vejo, onde fala de mim como um dos grandes capitães da vida dele. "Ele sabe o que é ser um líder". Ele tem quê, 60 e poucos anos? Caramba, não esperava", disse ainda.