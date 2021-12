Brilho de João Félix não tira o Atlético da profunda crise no campeonato

Português marcou logo no arranque do jogo ao compatriota Maximiano, mas o Granada deu a volta ao marcador. Quarta derrota seguida do Atlético na La Liga.

A atravessar uma seca de triunfos na La Liga, o Atlético Madrid prolongou, esta quarta-feira, o jejum ao perder, por 1-2, na visita ao terreno do Granada, em jogo em atraso da nona jornada do campeonato espanhol, através de uma reviravolta.

Ainda que João Félix, regressado ao onze inicial de Diego Simeone, tenha inaugurado o marcador, logo aos 2', batendo o compatriota Maximiano, de forma vistosa, os da casa reverteram a desvantagem por Machis (17') e por Molina (61').

Esta derrota - a quarta consecutiva (!) do Atlético na La Liga -, deixa o atual campeão na quinta posição da classificação, com 29 pontos, a uns distante 14 do topo e com a oportunidade desperdiçada de ficar a um ponto do terceiro Bétis.

Distante dos colchoneros, e em sentido positivo, o Granada saltou do 16.º para o 14.º posto da tabela do principal campeonato espanhol, ao passar a somar 22 pontos. A formação de Max logrou o quinto jogo sem perder na La Liga.