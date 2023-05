Brilha no Brasil, já esteve no radar do Benfica e tem vários tubarões europeus à porta

Vítor Roque, avançado brasileiro do Athletico Paranaense, está a ser seguido por vários tubarões europeus. Barcelona está na pole para a concretização do negócio

Vários são os tubarões europeus que lutam pela contratação de Vítor Roque, avançado de 18 anos que brilha no campeonato brasileiro e que já esteve no radar do Benfica. O Athletico Paranaense já informou os contornos do negócio e o jovem jogador só deixa o clube por uma verba acima dos 35 milhões de euros.

O Barcelona, campeão espanhol, segue na frente para garantir os serviços do atleta, mas, segundo escreve o jornal Mundo Desportivo, há interesses significativos vindos de Inglaterra. Arsenal, Chelsea e Newcastle podem colocar a equipa blaugrana fora da corrida pela promessa brasileira, sendo que a formação de Xavi não tem, de momento, possibilidades para negociar um valor tão elevado.

A solução, segundo a informação, está nas boas relações entre o clube catalão e o empresário do avançado, André Cury, e está a ser estudada a possibilidade da transferência realizar-se a partir de um empréstimo com opção de compra.

Esta temporada, em 19 encontros realizados, Vítor Roque leva oito golos e quatro assistências pelo Athletico Paranaense.