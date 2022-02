Brilha no Arsenal e lembra: "Estive em testes quatro vezes no Manchester United..."

Martinelli com a camisola do Arsenal

Gabriel Martinelli é uma das grandes promessas do Arsenal.

Gabriel Martinelli é um dos mais promissores jogadores a atuar na Premier League. O avançado de 20 anos defende a camisola do Arsenal, mas o destino podia muito bem ter traçado outro caminho, nomeadamente o Manchester United.

O jogador brasileiro esteve quatro vezes em testes nos red devils, mas acabou por não ficar em Manchester. "Quando o meu agente me disse que tinha de tomar uma decisão e que o Arsenal estava interessado não tive dúvidas. O meu pai e eu víamos a Premier juntos. Estive em testes quatro vezes no Manchester United, com 13, 14, 15 e 16 anos. Treinei com a geração de Greenwood e conheci jogadores da primeira equipa: Ibra, Pogba, Rooney, Evra... Mas nunca me disseram que me queriam contratar", lembrou, numa entrevista ao "The Athletic".

Martinelli defende os gunners desde 2019/20 e esta época leva quatro golos marcados em 22 jogos realizados.