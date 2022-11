Brilha em Espanha e recorda: "Vi coisas que nenhum ser humano deveria ver"

Vedat Muriqi, avançado do Maiorca

Avançado do Maiorca, Vedat Muriqi leva oito golos e uma assistência em La Liga.

Vedat Muriqi chegou ao Maiorca emprestado pela Lázio no mercado de transferência de janeiro, tendo rumado ao emblema espanhol a título definitivo no verão. Esta temporada, o avançado tem estado em destaque em La Liga, levando já oito golos marcados e uma assistência em 12 jogos disputados.

Em declarações à rádio "Onda Cero", o internacional pelo Kosovo considerou ainda não ser um ídolo no Maiorca, mas afirmou que tudo fará para que isso aconteça.

"Eu não saio daqui. Vou morrer em Maiorca. Não acho que já seja um ídolo, estou há sete meses no Maiorca, mas oxalá possa acabar a minha carreira aqui e dizer que fui um ídolo destes adeptos. Ainda não estou à altura de Eto'o e Webó", disse, antes de falar sobre a sua vida, na qual teve uma infância complicada.

"Durante um par de anos fui empregado de mesa no Kosovo. Comecei a trabalhar com 9 anos. Trabalhei em muitas coisas. Vivi a guerra no Kosovo, vi coisas que nenhum ser humano deveria ver", concluiu o avançado de 28 anos.