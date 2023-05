Brighton vence Manchester United com penálti ao cair do pano

Nuno só foi desbloqueado aos 90+9 minutos, por intermédio de uma grande penalidade de Mac Allister.

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, perdeu esta quinta-feira por 0-1 em casa do Brighton, num jogo em atraso da 28.ª jornada da Premier League que só ficou decidido no último minuto da compensação.

Após 90 minutos sem golos, uma grande penalidade convertida por Alexis Mac Allister no nono minuto da compensação entregou a vitória aos seagulls, que subiram desta forma ao sexto lugar da Liga inglesa, com 55 pontos, menos quatro do que o Liverpool (quinto, com 59), que tem dois jogos a mais.

Já os red devils seguem em quarto lugar, com 63 pontos, tendo falhado a ultrapassagem ao Newcastle, terceiro com 65.

