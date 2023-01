Brighton já definiu sucessor de Trossard: joga no Liverpool e acaba contrato

Alex Oxlade-Chamberlain interessa à equipa de De Zerbi. Saída acontecerá sempre, a dúvida é se poderá ser já

Alex Oxlade-Chamberlain, médio do Liverpool, é o eleito do Brighton para ocupar o lugar de Leandro Trossard, transferido para o Arsenal nesta reabertura do mercado.

O internacional inglês termina contrato com os reds no próximo verão e a saída acontecerá sempre, ainda que permaneça a dúvida quanto ao timing: se no fim da época ou já.

Em Anfield desde 2017, Oxlade-Chamberlain leva 142 jogos com a camisola dos reds.