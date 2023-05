Brighton garante qualificação inédita para as competições europeias

Os seagulls venceram o já despromovido Southampton e garantiram que não irão descer do sétimo lugar, faltando saber se irão competir na próxima edição da Liga Europa ou da Conference League.

O Brighton venceu este domingo por 3-1 na receção ao já despromovido Southampton, em jogo da 37.ª jornada da Premier League, assegurando uma qualificação inédita para as competições europeias na próxima época.

Evan Ferguson colocou os seagulls em vantagem aos 29 minutos, bisando aos 40', com os saints a responderem na segunda parte, por intermédio de Mohamed Elyounoussi (58'), até ao golo de Pascal Gross (69'), que selou o triunfo.

Com a vitória, o Brighton passou a somar 61 pontos no sexto lugar da Premier League, menos cinco do que o Liverpool (quinto, com 66), que tem um jogo a mais. Logo atrás está o Aston Villa (sétimo, com 58), que ainda poderá apanhar os seagulls, ainda que também tenha um jogo a mais.