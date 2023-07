Brighton exige mais de 100 milhões por Moisés Caicedo

Médio defensivo equatoriano, de 21 anos, tem sido associado ao Chelsea e Manchester United, mas prevê-se como um alvo muito dispendioso.

Associado ao Manchester United e Chelsea pela imprensa inglesa, Moisés Caicedo acarreta um preço que deixará qualquer tubarão de pé atrás.

De acordo com o jornal The Telegraph, o Brighton está a exigir 117 milhões de euros para vender o jovem médio defensivo equatoriano, de 21 anos, que esteve perto de sair no mercado de janeiro para o Arsenal, num negócio que acabou por não se concretizar.

Formado no Independiente del Valle, do Equador, Caicedo chegou a Inglaterra no verão de 2020, tendo sido emprestado numa primeira fase aos belgas do Beerschot. Em 2022/23, apontou um golo e uma assistência em 43 jogos pelo Brighton, que fechou a Premier League no sexto lugar.

