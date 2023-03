Brighton e Brentford vencem e deixam Fulham mais longe da Europa

Brighton e Brentford venceram, esta quarta-feira, os respetivos jogos em atraso para a Premier League e subiram, respetivamente, ao sétimo e ao oitavo lugar do campeonato, provocando a queda do Fulham de Marco Silva, que assistiu a tudo no sofá, para o nono posto.

No conforto do seu lar, os seagulls venceram o Crystal Palace por 1-0 à boleia de uma curiosa capicua: March marcou o único golo de uma partida disputada no dia 15 de março aos 15 minutos. Se vencer a outra partida que tem em atraso, a equipa comandada por Roberto de Zerbi arrisca-se a desempenhar o papel de "outsider" na luta pelos lugares de acesso à Champions.

No outro jogo da noite, o Brentford venceu na casa do Southampton por 2-0 e ganhou uma nova alma na luta pelo apuramento para as competições da UEFA, enquanto o adversário afundou-se, ainda mais, no fundo da tabela. O inevitável Toney (32") e Wissa (90"+7") marcaram os golos do conjunto orientado por Thomas Frank.