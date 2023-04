Brighton à porta dos lugares europeus, Leicester continua em zona de descida

Redação com Lusa

A Premier League é liderada de forma isolada pelo Arsenal, com 72 pontos, contra os 64 do segundo colocado Manchester City, que tem menos um jogo do que os gunners.

Com golos de Evan Ferguson (27 minutos) e Julio Enciso (90+1), o Brighton foi ao reduto do antepenúltimo classificado Bournemouth vencer por 2-0, ficando às portas dos lugares que dão acesso às competições europeias na Premier League.

Em Elland Road, o Leeds United (13.º) viu o aflito Nottingham Forest (17º) adiantar-se na partida, aos 12 minutos, por intermédio de Mangala, mas, ainda antes do descanso, os anfitriões operaram a reviravolta (2-1), por culpa dos golos de Harrison (20) e Sinisterra (45+1).

A tentar sair da zona de despromoção continua o Leicester, que despediu o técnico Brendan Rodgers no domingo, mas mantém-se no penúltimo posto da classificação, com 25 pontos.

Esta terça-feira, na receção ao Aston Villa (sétimo, com 44), foi derrotado por 2-1, num encontro em que Watkins abriu o ativo (24), Barnes (35) restabeleceu a igualdade, que durou até aos 87 minutos, altura em que o suplente utilizado Traoré (87) decidiu o desafio no King Power Stadium.

O lateral luso Ricardo Pereira foi opção ao minuto 85 nos anfitriões, já depois de o colega de equipa Kiernan Dewsbury-Hall ter recebido ordem de expulsão.

