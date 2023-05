Brentford vence na casa do Tottenham e sonha com as provas europeias

Triunfo por 3-1 na ronda 37 da Premier League.

O Brentford venceu por 3-1 no reduto do Tottenham, depois de estar a perder, e manteve-se na corrida ao apuramento para as provas europeias, na 37.ª e penúltima jornada da Premier League.

A formação londrina adiantou-se logo aos oito minutos, pelo inevitável Harry Kane, que apontou o seu 28.º golo na presente edição da prova e faturou pelo 25.º jogo, um recorde em edições da Premier League com 38 rondas.

O spurs, que vinham de um desaire por 2-1 no reduto do Aston Villa e somavam apenas um triunfo em sete jogos, ainda foram na frente para o intervalo, mas na segunda metade foram completamente "dizimados" por Bryan Mbeumo.

O jovem avançado camaronês, de 23 anos, virou o resultado, com tentos aos 50 e 62 minutos, e ainda assistiu o congolês Yoane Wissa para o terceiro dos forasteiros, aos 88.

Com este resultado, o Brentford não saiu do nono lugar, mas passou a somar 56 pontos, apenas menos um do que Tottenham, sétimo, e o Aston Villa (menos um jogo), oitavo, e dois em relação ao Brighton (menos dois), que segue em sexto.

Na equipa da casa, destaque para a entrada do brasileiro Lucas Moura, de 30 anos, que, depois de seis épocas no Tottenham, disse "adeus" aos adeptos.