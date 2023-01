Brentford tomba mais um gigante: Liverpool cai por 3-1

Konaté teve noite negra e marcou um autogolo e ficou mal na fotografia no 3-1. O Brentford já venceu os dois gigantes de Manchester esta época

Depois de vencer os dois gigantes de Manchester e de empatar com Chelsea e Tottenham, o Brentford vive um momento de sonho e acaba de vencer, esta segunda-feira, o Liverpool, no jogo que abriu a 19.ª jornada da Premier League.

Os golos da partida foram apontados por Konaté (na própria baliza), Wissa e Mbeumo, pelos da casa, e por Oxlade Chamberlain pelo Liverpool.

O Brentford (embora com mais uma partida disputada) fica em sétimo da Premier League a apenas dois pontos do Liverpool . Os reds, que vinham de quatro triunfos seguidos, perdem a chance de entrar nos lugares europeus e estão a fazer a pior temporada desde 2014/15, quando tinham Brendan Rodgers no comando técnico. O Liverpool está a 15 pontos do Arsenal, que lidera a Premier League.

O português Fábio Carvalho, dos reds, ficou no banco.

Alguns dos resultados do Brentford esta temporada:

Vitórias sobre o Manchester City (2-1) e o Manchester United (4-0), empates com Chelsea (0-0) e Tottenham (2-2), derrotas com Newcastle (5-1) e Arsenal (3-0).