Brentford, em 14.º na Premier League, renova com o treinador até 2025

Thomas Frank e o seu adjunto recebem voto de confiança da direção do clube londrino

De regresso ao primeiro escalão do futebol inglês, após mais de 70 anos de ausência, o Brentford está satisfeito com o trabalho do seu treinador. Thomas Frank renovou contrato até 2025.

Para além do treinador principal, também o adjunto, Brian Riemer prolongou o seu vínculo com o clube londrino por mais três anos.

Thomas Frank, de 48 anos, chegou ao Brentford em 2019. Conseguiu uma presença na final do play-off, antes da histórica promoção à Premier League.