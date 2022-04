Bravo renova com o Bétis aos 38 anos e luta pela titularidade com Rui Silva

Claudio Bravo na baliza do Bétis

Guarda-redes chileno estendeu a ligação até 2023.

O Bétis anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com Claudio Bravo, guarda-redes chileno que cumpre 39 anos neste mês de abril.

O guardião participou em 19 jogos desta temporada, até ao momento, e tem no português Rui Silva o principal concorrente, já com 27 partidas na baliza do emblema de Sevilha.

Bravo tem uma passagem de sucesso pelo futebol europeu, onde já representou Real Sociedad, Barcelona e Manchester City, além do Bétis, onde está desde 2020/21 e com o qual fica agora ligado até 2023.