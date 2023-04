Brasileiros lançam petição para incluir nome de Pelé no dicionário

Fundação Pelé, com o apoio do Santos, pretende que o nome do antigo avançado se torne num sinónimo de "grandeza", "inigualável" e "único".

A Fundação Pelé lançou na quinta-feira uma petição online para que o nome do antigo avançado, que morreu aos 82 anos no dia 29 de dezembro de 2022, seja incluído no dicionário de português do Brasil como um adjetivo sinónimo de "maior de todos", "inigualável", "único" ou "excelência".

Nas redes sociais, o perfil do tricampeão mundial anunciou ter sido criado um site para que os internautas votem na introdução: "Todos conhecem e reverenciam o maior brasileiro de todos os tempos. Agora, chegou a hora de realizar a Pelé das homenagens, eternizando o Rei como uma palavra no dicionário. Acesse http://pelenodicionario.com.br e faça parte desse movimento!".

A iniciativa conta com o apoio do Santos, clube em que Pelé passou a maior da carreira e pela Globo, o maior grupo de media do Brasil.