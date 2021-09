Brasileiros associam jovens talentos a outras seleções: dois a caminho da portuguesa

Matheus Nunes, Médio do Sporting, e Marcos Paulo, avançado do Famalicão, apontados pela imprensa brasileira.

Com o médio Jorginho, eleito o melhor jogador do Euro'2020, a jogar pela Itália este ano, seguido pela recusa de Matheus Nunes, médio do Sporting, em defender a seleção brasileira, um alerta foi dado no Brasil. A perder jovens talentos para o futebol europeu, a Imprensa brasileira tem discutido nas últimas semanas um melhor aproveitamento dos seus jogadores.

Tendo por base essa questão, o Globoesporte publicou esta quarta-feira uma lista de futuros jogadores brasileiros que poderão aparecer noutras seleções. Dois deles foram vinculados à seleção portuguesa: o próprio Matheus Nunes e o avançado Marcos Paulo, atualmente no Famalicão.

Marcos Paulo nasceu no Brasil, começou a jogar no Fluminense até acertar a ida para o Atlético de Madrid. Recentemente, chegou ao Famalicão. Ele tem passaporte português e é internacional pelas seleções nacionais jovens.

Outros jogadores apontados são: Pedro Lopes (Itália), Stephan Seiler (Suíça), Oliver Batista Meier (Alemanha) e Lucas de Vega (Espanha). Todos brasileiros com passagens pelas seleções jovens de outros países.