Brasileirão: Palmeiras de Abel Ferreira vence o Grémio e aproxima-se da liderança

Verdão chegou à quarta vitória consecutiva no campeonato brasileiro diante do Grémio (3-1)

A má fase do Palmeiras parece estar definitivamente no passado. Após passar por um período conturbado, o clube alcançou este domingo a quarta vitória consecutiva no campeonato brasileiro. Desta vez, o triunfo veio em reviravolta na visita ao Grémio (1-3).

No final da partida, os adeptos gremistas invadiram o relvado e partiram a cabine do VAR e outros equipamentos de transmissão. Recorde-se que a equipa gaúcha está na zona de despromoção, em penúltimo, com 26 pontos.

O Grémio saiu na frente do marcador com golo de Diego Souza, ex-Benfica, no minuto 12. A remontada do Verdão veio ainda na primeira parte, com Raphael Veiga, nos minutos 45+1' e 45+5'. Breno Lopes ainda marcou mais um, aos 90+3'.

Antes, na sequência de vitórias, o Palmeiras venceu o Internacional (1-0), Ceará (2-1) e Sport (2-1).

Com o resultado, a equipa de Abel Ferreira diminuiu a vantagem do líder do Brasileirão, o Atlético Mineiro, que foi derrotado nesta 29.ª jornada com o Flamengo. O Palmeiras agora soma 52 pontos contra 59 do Galo - que tem um jogo a menos.

O Palmeiras volta a jogar no próximo domingo, no clássico com o Santos, na Vila Belmiro. O Grémio, por sua vez, defronta o rival Internacional na próxima jornada.