Brasileirão: Grémio anuncia substituto para Luiz Filipe Scolari

Vagner Mancini trocou o América Mineiro pelo Grémio esta sexta-feira.

O técnico Vagner Mancini​​ foi anunciado esta sexta-feira como treinador do Grémio, sucedendo a ​​​​​Luiz Felipe Scolari (72 anos) e assinando um vínculo válido até dezembro de 2022. Mancini estava à frente do América Mineiro, equipa também disputa o Brasileirão.

Scolari, que, recorde-se, orientou a Seleção de Portugal entre 2003 e 2008, abandonou o comando técnico da equipa gaúcha após a derrota por 1-0 ante o Santos, na última segunda-feira.

O Grémio ocupa o 19.º e penúltimo posto do Brasileirão, com 23 pontos. Mancini estreia-se no próximo domingo com o Juventude, na Arena, às 22h15, pela 26ª jornada do campeonato brasileiro.