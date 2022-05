Brasileirão: Flamengo vence Fluminense, Corinthians empata

O Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, venceu no domingo o Fluminense, por 2-1, na oitava jornada do campeonato brasileiro, enquanto o Corinthians, de Vítor Pereira, empatou a um golo na receção ao América de Minas Gerais.

A equipa de Paulo Sousa teve de sofrer a bom sofrer para levar os três pontos do Maracanã, perante um Fluminense que dominou praticamente o jogo todo, que criou mais oportunidades de golo, mas que teve pela frente um guarda-redes intransponível, Hugo Souza, que tem sido tão criticado pelos adeptos do Mengão.

A ele ficaram Paulo Sousa e o Flamengo a dever esta vitória, preciosa para a equipa que estava afundada na classificação, em 14º lugar, com nove pontos, e que salta agora, provisoriamente, para oitavo, com 12, a apenas três da liderança partilhada por Palmeiras e Corinthians, treinados por Abel Ferreira e Vítor Pereira, respetivamente.

O Fluminense adiantou-se no marcador aos 10 minutos, pelo avançado argentino German Cano, mas o Flamengo deu a volta ao resultado com os golos de Andreas Pereira, aos 34, e de Gabriel Barbosa, que fez o seu segundo golo na prova, aos 57.

Entretanto, o Corinthians empatou a um golo na receção ao América de Minas Gerais, mas esteve a perder desde o minuto 67, quando o avançado Aloísio inaugurou o marcador, e conseguiu minimizar danos com o golo de Mosquito, aos 82.

Com estes resultados, Palmeiras e Corinthians partilham a liderança, com 15 pontos, seguidos do Coritiba, terceiro, com 13 pontos, os mesmos do São Paulo, do Atlético de Minas Gerais, com 12, os mesmos de Atlético Paranaense, Botafogo e Flamengo, sexto, sétimo e oitavo classificados.