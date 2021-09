Brasileirão: Diego Costa e Hulk marcam no triunfo do líder Atlético Mineiro com o Sport

Galo venceu o Sport por 3-0 na noite deste sábado e manteve-se na liderança do campeonato brasileiro.

O Atlético Mineiro segue com folga na liderança do campeonato brasileiro. O Galo venceu este sábado à noite o Sport (3-0), no Mineirão, em jogo a contar pela 21.ª jornada do campeonato brasileiro. Os golos da vitória foram marcados por Diego Costa, Hulk e Vargas.

Foi o oitavo golo de Hulk no Brasileirão. O ex-avançado do FC Porto divide o posto de melhor marcador da competição ao lado de Edenílson (Internacional), Bruno Henrique (Flamengo) e Gilberto (Bahia). Ao todo, ele acumula 21 golos na temporada.

Com o resultado, o Galo mantém a liderança isolada com 45 pontos, sete à frente do Palmeiras, do português Abel Ferreira. O Sport segue na zona de despromoção com 17 pontos. Na próxima terça-feira, Atlético e Palmeiras encontram-se na meia-final da Libertadores.