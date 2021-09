Brasileirão: Athletico, de António Oliveira, empata com Sport e amplia jejum de vitórias

Athletico Paranaense e Sport empataram (0-0) em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato brasileiro.

O Athletico Paranaense, do treinador português António Oliveira, chegou este domingo ao sexto jogo consecutivo sem vitórias no campeonato brasileiro. Mesmo jogando em casa e com um jogador a mais (Hernanes foi expulso no minuto 66), o Furacão não conseguiu marcar golos e ficou pelo empate com o Sport (0-0).

O resultado na Arena da Baixada não foi bom para nenhuma das equipas. O Athletico segue fora da zona de classificação para a Libertadores, é o oitavo com 24 pontos. A equipa de António Oliveira mantém a má sequência na competição (agora são cinco derrotas e este empate). O Sport, por sua vez, segue na zona de despromoção, em 18.º, com 17 pontos.

Na próxima jornada do Brasileirão, o Athletico visita o América-MG, no sábado, às 21h00, no estádio Independência. Antes, o Furacão defronta o FC Cascavel, na quarta-feira, pela segunda mão da meia-final do campeonato paranaense (no primeiro jogo, empate 1-1). Já o Sport recebe o Internacional na próxima segunda-feira, na Ilha do Retiro.