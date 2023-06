Brasil vence particular com a Guiné-Conacri em Barcelona

O Brasil, que jogou de preto para lutar contra o racismo, na sequência de vários casos com Vinícius, jogador do Real Madrid, regressou aos triunfos após a derrota no particular com Marrocos

O Brasil venceu por 4-1 a da Guiné-Conacri, num encontro particular realizado no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, que assinalou o regresso dos canarinhos aos triunfos.

Joelinton, aos 27 minutos, Rodrygo, aos 30, o ex-portista Éder Militão, aos 47, e Vinicius Júnior, de penálti aos 88, foram os marcadores dos golos do Brasil, enquanto Serhou Guirassy fez o tento de honra da Guiné-Conacri, aos 36.

O Brasil, que jogou de preto para lutar contra o racismo, na sequência de vários casos com Vinícius, jogador do Real Madrid, regressou aos triunfos após a derrota no particular com Marrocos (2-1), em março, e da eliminação no Mundial do Qatar frente à Croácia, no desempate por penáltis (4-2, após 0-0 e 1-1).

A seleção do Brasil, orientada por Ramon Menezes, prossegue a preparação com novo jogo particular frente ao Senegal, pelas 20:00 de terça-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.