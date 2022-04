Brasil quer Guardiola como selecionador e em Espanha revelam valores da oferta

Tite irá abandonar a canarinha no final do Mundial do Catar e os planos da CBF para 2023 são ambiciosos.

O jornal "Marca" revelou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a planear a sucessão de Tite, tem como alvo principal Pep Guardiola. A saída de Tite após o Mundial do Catar, que o próprio garantiu, leva os responsáveis a considerar a contratação de um selecionador estrangeiro e o treinador do Manchester City é o desejado.

Apesar de não haver confirmação do interesse por parte da CBF, o "GloboEsporte" revela que a CBF já teria abordado o técnico espanhol no passado, quando o presidente era Rogério Caboclo, mas as ambições dos brasileiros terão esbarrado no salário de Guardiola. O atual presidente, Ednaldo Rodrigues, só se irá pronunciar depois do Mundial do Catar.

Segundo a "Marca", a CBF já terá iniciado contactos para a contratação de Guardiola, falando com o irmão e agente do treinador, Pere Guardiola. O contrato oferecido ao treinador dos citizens será de quatro anos de duração, com o Mundial de 2026, realizado nos Estados Unidos da América, Canadá e México, no horizonte, e recebendo 12 milhões por ano. A quantia seria algo de exorbitante para aquilo que recebem os selecionadores mais bem pagos atualmente, mas é ainda assim menos comparando com o atual salário de Guardiola no City, que ronda os 20 milhões anuais.