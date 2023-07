Brasil já tem treinador até à chegada de Ancelotti

A CBF chegou a um entendimento para garantir a transição até chegar o italiano em 2024

Com Carlo Ancelotti presumivelmente a chegar à seleção do Brasil apenas em 2024, se tudo correr como esperado pela Confederação Brasileira de Futebol, o organismo que rege o futebol canarinho já encontrou finalmente o treinador que fará a transição até à chegada do italiano: Fernando Diniz, do Fluminense, adianta o Globoesporte.

Após a saída de Tite, no final do Mundial do Catar, o técnico das camadas jovens Ramon Menezes ficou responsável pela seleção nos últimos amigáveis. A CBF foi até às últimas para ter Ancelotti no imediato, mas o treinador italiano vai cumprir o contrato de mais um ano com o Real Madrid.

Assim, a CBF aguarda pela desvinculação de Ancelotti e até lá será Fernando Diniz a orientar a canarinha. O acordo da CBF com o técnico implica que este possa manter-se ao comando do Fluminense.

Desta forma, Fernando Diniz começa a orientar o Brasil nas eliminatórias para o Mundial 2026, em setembro. E poderá conciliar com o seu trabalho no Fluminense, que só aceitava a saída em definitivo do técnico mediante o pagamento de uma multa rescisória, ao que a CBF se recusou. A partilha de cargos foi a decisão consensual encontrada.

Resta saber se Ancelotti já dirigirá o Brasil na Copa América, em junho de 2024.

Leia também Vídeos Alan Ruiz recebido em festa no aeroporto, mas por engano: veja o vídeo Alan Ruiz, médio que representou o Arouca na última temporada, vai reforçar o Sport, da segunda divisão do Brasil. E na madrugada desta terça-feira chegou ao aeroporto de Recife. Lá, tinha algumas dezenas de adeptos do Sport que esperavam... Diego Souza, ídolo do clube que também tem sido associado àquele emblema. Apesar de não ter sido o reforço esperado, os fãs brasileiros aproveitaram o momento e fizeram uma grande festa com o jogador argentino.