Brasil já tem selecionador, para já de forma provisória

Ramon Menezes assumirá de forma interina a seleção canarinha já no amigável de 25 de março contra Marrocos. Acabou de se sagrar campeão sul-americano com a seleção de Sub-20

O Brasil ainda não contratou um selecionador para suceder a Tite e, para já, segue em frente com um técnico interino: Ramon Menezes.

O técnico assumirá de forma provisória e temporária o comando da canarinha, já no amigável de dia 25 de março, contra Marrocos, em Tânger.

Ramon Menezes, também ex-jogador, acaba de se sagrar campeão sul-americano com a seleção de Sub-20, na Colômbia.

"O Ramon Menezes merece uma saudação especial. Ele é um treinador novo e de muito potencial. Queremos cada vez mais gente com novas e ousadas ideias nas seleções. Ele trabalhou com excelência e conseguiu colocar a equipa a jogar de forma moderna e com todas as características do nosso futebol", afirmou Ednaldo Rodrigues, responsável da federação.

O nome de Carlo Ancelotti está entre os favoritos, mas também o de Abel Ferreira. A federação já tinha assumido recentemente que os técnicos na lista estavam com contratos, pelo que seria difícil que fossem contratados no imediato.

