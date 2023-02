Brasil espera contratar Ancelotti ao Real Madrid por "acordo amigável"

De acordo com o UOL Esporte, a Confederação Brasileira de Futebol não conta pagar a cláusula de rescisão do técnico italiano, esperando um "acordo amigável" com o Real Madrid.

A imprensa brasileira tem avançado que Carlo Ancelotti é o candidato favorito à sucessão de Tite no Brasil e, este sábado, o portal UOL Esporte avança que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não pretende pagar a cláusula de rescisão do técnico italiano, que tem contrato com o Real Madrid até 2024.

De acordo com a fonte, tanto a Confederação Brasileira como Ancelotti não pretendem que a sua saída seja concretizada em maus termos, esperando por um "acordo amigável" com o Real Madrid.

Enquanto não define o próximo selecionador brasileiro, a CBF nomeou Ramon Menezes como treinador interino.