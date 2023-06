Brasil espera até 2024 por Ancelotti e já terá acordo com o italiano

É notícia no Brasil que o técnico do Real Madrid, após duas reuniões, fechou o acordo para quando terminar contrato com os merengues

A novela do novo treinador do Brasil tem desenvolvimentos. Segundo informam no Brasil, a CBF reuniu duas vezes na Europa com Carlo Ancelotti e terá acertado a sua contratação para 2024, quando terminar o vínculo com o Real Madrid.

Há tempos que a CBF já não escondia a preferência pelo treinador italiano, porém este cumprirá o ano que falta do contrato com o Real Madrid.

Assim, segundo noticiam no Brasil, o acordo ficou fechado para 2024. O programa Sportv indicou que o técnico indicará alguém para fazer a transição até à sua chegada, um técnico para dividir o comando da seleção com o interino Ramon Menezes.

Segundo indicam no Brasil, não haverá qualquer anúncio das três partes, incluindo Real Madrid, até janeiro.