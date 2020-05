Brasil é o país com mais jogadores a atuar no estrangeiro, Portugal o 13.º

Nesta tabela, a França é segunda, com 948 atletas, e a Argentina terceira, com 913.

O Brasil foi o país com mais futebolistas espalhados pelo mundo em 2019, numa lista em que Portugal aparece no 13.º lugar, segundo uma análise do Observatório do Futebol, do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES).

Com um total de 1.535 futebolistas a atuar fora do seu campeonato, o Brasil é o país que tem mais jogadores no estrangeiro. Nesta tabela, a França é segunda, com 948 atletas, e a Argentina terceira, com 913.

Em 2019, Portugal teve 339 futebolistas emigrados e foi o 13.º país do mundo com mais jogadores a atuar fora do seu país.

A organização examinou 132 campeonatos do primeiro e do segundo escalões de 93 países e encontrou um total de 2.742 jogadores de nacionalidade brasileira, seguido da Argentina, segunda com 2.330, e da França, terceira e líder a nível europeu, com 1.740.

Nos campeonatos analisados, o CIES registou um total de 824 jogadores lusos, número que coloca Portugal a fechar o top 20 dos países com mais futebolistas nos escalões principais.

A CIES explicou que, no continente africano, só foi possível analisar as ligas de África do Sul, Argélia e Tunísia, devido às dificuldades encontradas na obtenção de informações nos campeonatos dos outros países.

A Nigéria é o país africano com mais jogadores a atuar no estrangeiro, com 355.