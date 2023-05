Brasil e Espanha permanecem em contacto para acabar com o racismo no desporto

Na terça-feira, os ministérios da Igualdade da Espanha e do Brasil publicaram uma nota conjunta na qual condenam a agressão racista sofrida por Vinícius Júnior e exigem que não fique impune.

Brasil e Espanha mantêm contato permanente para encontrar fórmulas para acabar com o racismo no futebol e no desporto, após os insultos ao jogador Vinicius Júnior, disse hoje o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira.

Numa comissão parlamentar, Vieira disse que nos últimos dias falou por telefone sobre o assunto com o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, que lhe deu a conhecer a decisão do Governo de Pedro Sánchez de impedir que esses acontecimentos se repitam e impedir que fiquem impunes.

"O ministro Albares expressou seu total repúdio", disse Vieira. O governante explicou que o que aconteceu no domingo passado no estádio Mestalla, durante a partida entre Valência e Real Madrid, não reflete "as características da sociedade espanhola".

Albares, segundo o ministro brasileiro, "sublinhou a preocupação do Governo espanhol com este facto inaceitável" e mostrou-se aberto a manter um diálogo constante para garantir que "estes acontecimentos não se repitam".

Os insultos racistas contra Vinícius Júnior tiveram enorme repercussão no Brasil e geraram denúncias do Governo do Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que manifestou seu absoluto e duro repúdio a todas as formas de discriminação.

Na terça-feira, os ministérios da Igualdade da Espanha e do Brasil publicaram uma nota conjunta na qual condenam a agressão racista sofrida por Vinícius Júnior e exigem que não fique impune.

Os governos também expressaram solidariedade incondicional com o jogador do Real Madrid e exigiram que todas as instituições competentes respondam "com a maior diligência para agir" diante deste e de outros casos de racismo.

O ministro das Relações Exteriores do governo da Espanha, José Manuel Albares, por sua vez, destacou hoje que o ministro da Justiça brasileiro aplaudiu a ação rápida do sistema de justiça espanhol após os ataques racistas contra Vinícius Júnior.

A afirmação aconteceu quando o ministro socialista foi questionado sobre a situação das relações entre Espanha e Brasil após a polémica gerada após o mais recente caso de insultos racistas ao internacional da 'canarinha' no jogo de futebol entre Valência e Real Madrid.

Albares sublinhou que "do Brasil se compreende perfeitamente" a "repulsa que nós, espanhóis, sentimos por qualquer atitude ou expressão racista que vá contra aquilo em que todos os seres humanos são iguais, que é a nossa dignidade, e contra a coesão da nossa sociedade".

Assim, referiu que o ministro da Justiça brasileiro, Flávio Dino, "aplaudiu publicamente, até na sua conta de Twitter, a célere ação da polícia" espanhola.

Dino elogiou na terça-feira a ação policial que levou à prisão de vários adeptos do Valência que dirigiram insultos racistas a Vinícius Júnior.