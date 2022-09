Brasil com cinco "portugueses" bate o Gana sem Fatawu e com Williams

Jogaram de Início pelos brasileiros cinco jogadores que atuaram em Portugal (Thiago Silva, Militão, Alex Telles, Casemiro e Raphinha) e ainda com mais um como suplente utilizado (Fabinho). Ganeses estrearam Iñaki Williams

O Gana, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial do Catar, perdeu com um Brasil recheado de jogadores que passaram por Portugal: cinco na equipa inicial (Thiago Silva, Militão, Alex Telles, Casemiro e Raphinha) e um suplente (Fabinho). E o número podia ser maior se tivesse sido convocado o regular nas opções de Tite para a baliza, Ederson.

Pelo lado dos africanos não saiu do banco de suplentes o sportinguista Fatawu e o destaque foi para a utilização em estreia de Iñaki Williams, do Athetic Bilbau, com vista a uma chamada para o Mundial.

O Brasil venceu o amigável por 3-0, com dois golos de Richarlison e um de Marquinhos... e uma tática ultra-ofensiva, com quarteto de luxo na frente: Neymar, Vinícius, Richarlison e Raphinha, ainda com Paquetá no apoio e Casemiro a segurar o miolo.