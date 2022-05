Brasil-Argentina, jogo de apuramento para o Mundial'2022, vai mesmo ser repetido

Partida foi interrompida por incumprimento de regras contra a pandemia no Brasil. Decisão tornou-se efetiva com rejeição de recursos brasileiro e argentino. Jogo sem influência nas contas

A repetição do jogo entre Brasil e Argentina, interrompido, em setembro de 2021, por violação de regras contra a pandemia, em São Paulo, relativo à fase sul-americana de qualificação para o Mundial'2022, irá ocorrer - está confirmado.

A decisão da FIFA anunciada em 14 de fevereiro último tornou-se efetiva ao serem rejeitados, segundo o portal "Inside World Football", os recursos das federações brasileira e argentina apresentados para anular a deliberação do organismo.

Em setembro de 2021, o jogo, referente à sexta jornada da fase de apuramento sul-americano para o Mundial'2022, foi interrompido num dos primeiros minutos por elementos da autoridade de saúde do Brasil incumbidos de fazer cumprir a ordem de isolamento profilático de quatro jogadores argentinos oriundos de Inglaterra.

Os jogadores em causa foram Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero, todos castigados com suspensão em dois jogos de seleção. Ademais, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Argentina de Futebol (AFA) pagaram, respetivamente, multas de 480 e 200 mil euros.

As regulamentações sanitárias brasileiras exigiam, à época, que pessoas que estiveram no Reino Unido, na Índia e na África do Sul nos 14 dias antecedentes à chegada ao Brasil deveriam cumprir quarentena obrigatória de dez dias.

A posição do Comité Disciplinar da FIFA foi tomada após "investigação minuciosa" e concluiu que a suspensão do encontro "respondeu a várias deficiências nas respetivas responsabilidades e/ou obrigações das partes implicadas", desde o respeito pelos protocolos sanitários à própria suspensão do referido jogo.

De resto, a repetição deste jogo, em data e local ainda a designar, não terá qualquer interferência nas contas do apuramento sul-americano para o Mundial'2022, dado que Brasil e Argentina qualificaram-se sem a eventual pontuação deste desafio, nem sequer na classificação já que os arquirrivais terminaram separados por seis pontos.