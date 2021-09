Brasil-Argentina interrompido pela polícia e autoridades sanitárias brasileiras

Jogo de qualificação para o Mundial'20222 interrompido aos cinco minutos

O Brasil-Argentina, da fase de qualificação para o Mundial'2022, foi interrompido aos cinco minutos, quando a Polícia Federal e autoridades sanitárias brasileiras entraram no relvado.

A Operação ia feita nos balneários, mas a seleção argentina trancou-se e disse que iria embora caso alguém entrasse, revelou a imprensa brasileira. Depois da intervenção, feita já com o jogo a decorrer, a seleção argentina deixou o relvado.

O QUE ESTÁ EM CAUSA

A polémica fora do campo estalou antes do início do Brasil-Argentina. As autoridades brasileiras terão tentado deportar quatro jogadores por divulgação de informações falsas à entrada no país.

Em causa, os quatro atletas que atuam em Inglaterra: Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía, que, por virem precisamente desse país há menos de 14 dias, teriam de adotar um período de quarentena. No preenchimento dos formulários, os jogadores esconderam essa informação.

Mesmo que, entretanto, os referidos atletas tenham estado noutros países, nomeadamente na Venezuela, teve de ser a CONMEBOL a resolver o problema e a liberar os jogadores, perante o comunicado da Anvisa.

"A Anvisa considera a situação risco sanitário grave e, por isso, orientou às autoridades em saúde locais a determinarem a imediata quarentena dos jogadores, que estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro", explicaram.