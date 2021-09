Brasil-Argentina cancelado e canarinha acaba a fazer treino

Em causa, os quatro atletas que atuam em Inglaterra: Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía, que, por virem precisamente desse país há menos de 14 dias, teriam de adotar um período de quarentena

A Argentina abandonou o estádio, em São Paulo, onde era suposto realizar-se o jogo com o Brasil, a contar para a qualificação do Mundial'2022. O jogo durou apenas cinco minutos, altura em que a Polícia Federal e autoridades sanitárias brasileiras entraram no relvado. O anúncio oficial do cancelamento do jogo foi feito pela CONMEBOL.

A polémica estalou antes do início do Brasil-Argentina. As autoridades brasileiras terão tentado deportar quatro jogadores argentinos por divulgação de informações falsas à entrada no país.

Em causa, os quatro atletas que atuam em Inglaterra: Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía, que, por virem precisamente desse país há menos de 14 dias, teriam de adotar um período de quarentena. No preenchimento dos formulários, os jogadores esconderam essa informação.