Brasil ainda no topo dos países com mais jogadores espalhados pelo mundo

Os jogadores brasileiros continuam a ser os mais procurados, mas os franceses estão em crescimento.

O Brasil sempre foi um mercado com enorme potencial de jogadores que atraem o interesse do futebol, principalmente, do Europeu. Um trabalho feito pelo Observatório do Futebol publicado na 380.ª edição do "CIES Football Observatory Weekly Post" apresenta as 80 associações com mais jogadores a atuarem fora do seu país de origem em 135 ligas em todo o mundo.

Na liderança surge o Brasil com 1.219 jogadores, seguido pela França (978) e Argentina (815). Enquanto o número de brasileiros e de argentinos a jogarem no exterior aumentou um pouco desde 2017, já os franceses aumentaram de forma mais significativa, com mais 218.

Portugal tem 300 dos seus talentos a brilhar pelos relvados no estrangeiro, apresentando um aumento de 65 futebolistas desde 2017.