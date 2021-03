"Sempre foi um campeão, fora de campo também": Branco já não está entubado

Mulher do antigo jogador garante que Branco já não está entubado, já fala e come

Branco, antigo internacional brasileiro, que jogou no FC Porto no final dos anos oitenta, está internado desde 16 de março, com covid-19.

O ex-atleta esteve mesmo intubado, nos cuidados intensivos, mas, segundo revelou agora a família, tem apresentado melhorias nos últimos dias.

A mulher do jogador fez uma publicação nas redes sociais onde dá conta disso mesmo.

"Grata a todos pelo carinho e orações. Ele está bem, está fora do tubo, está comendo e falando. E já, já, estará com nosso baixinho e grandinhos. Foram dias de luta, mas, assim como em campo, sempre foi campeão fora de campo também. Lutou e saiu com seu troféu», refere.

O antigo internacional brasileiro, com 56 anos, está internado no Hospital Copa ​​​​​​​Star, na zona sul do Rio de Janeiro, chegou a estar sedado e ligado a um ventilador, mas nos últimos dias o quadro clínico do jogador manteve-se estável e, apesar das restrições impostas pela covid-19, já recebeu a visita de familiares.