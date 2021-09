Braithwaite tem grave lesão e pode ficar quatro meses afastado dos relvados

Braithwaite, avançado do Barcelona

O jogador do Barcelona tem problemas na cartilagem do joelho e pode passar por cirurgia.

Martin Braithwaite poderá desfalcar o Barcelona pelos próximos quatro meses. De acordo com o jornal espanhol Marca, o jogador de 30 anos teve uma recaída da lesão no joelho e foi neste domingo submetido a exames médicos. Até amanhã, o clube irá decidir se o avançado precisará ou não passar por cirurgia.

A Marca explica que Braithwaite sofre de problemas de cartilagem no joelho. O Barcelona ainda não confirmou os detalhes da lesão, mas admitiu que o jogador estava a fazer exames médicos.

Braithwaite lesionou-se no jogo do campeonato contra o Getafe no último dia 29 de agosto. Desde então, não regressou mais à equipa. Havia uma expectativa de que o jogador dinamarquês poderia reforçar a equipa na terça-feira para a Liga dos Campeões, contra o Bayern, o que está descartado.