Braithwaite e a troca de treinador no Barcelona: "Acredito que será bom para a equipa"

Dianteiro está lesionado num joelho e foi criticado por ir à Web Summit fazer uma palestra como futebolista milionário. Admite que se sente o mediatismo quando se representa os blaugrana

Martin Braithwaite admite que uma mudança de treinador pode beneficiar o Barcelona, clube que é nono no campeonato e que na terça-feira venceu o Dínamo Kiev na Liga dos Campeões, retomando aos triunfos após quatro jogos, já sem Ronald Koeman, que foi despedido, ao leme.

"É sempre especial quando vem um novo treinador. Acredito que será bom para a equipa esta mudança", afirma na Web Summit, em Lisboa, passando, logo de seguida, a negar que possa ser feita uma refundação dos princípios da equipa com a época em andamento: "Não vejo possível uma reconstrução. Vamos tentar certamente outras coisas, mas uma reconstrução exige muito tempo. Num clube como o Barcelona, precisamos de melhorar, sim, mas temos é de conquistar troféus."

Aborda depois a chegada a Barcelona vindo do Leganés, depois de os catalães usarem, em 2020, um mecanismo permitido em Espanha para suprir lesões com uma transferência interna.

"Mudei para o Barcelona, tive um treino e depois voltei ao hotel. Estava deserto, parecia um sítio de fantasmas. Não tinha lá a minha família. Fiquei na dúvida se iam pôr-me na rua. Tive de voltar a Madrid para passar a quarentena. Não deu para arranjar casa em Barcelona. Neste clube não senti pressão a mais por jogar, mas há um mediatismo para o qual não estava preparado. É um clube enorme", disse o dianteiro, que, estando lesionado num joelho, foi criticado pelos adeptos por ter vindo a Lisboa dar uma palestra pelo sucesso financeiro, sendo o único atleta do Barça a integrar a lista de milionários da Forbes - fez fortuna principalmente através da empresa imobiliária que tem em conjunto com o tio, a NYCE, com sede em Nova Iorque e que impulsiona a construção de casas e edifícios nos Estados Unidos.

É ainda algo mal-amado na Catalunha. "O meu golo mais importante foi no primeiro jogo desta época. Havia muita tensão. Era contra a Real Sociedad e soubemos nessa altura que o Messi não estaria mais connosco. Tinha de mostrar que estava ali, quem queria ser para a equipa. Marquei dois golos e fiz uma assistência e foi a maior vitória desta época", recorda.