Brahimi está no Porto e partilha fotografia nas redes sociais

Extremo está na cidade Invicta.

Yacine Brahimi, antigo extremo do FC Porto, agora ao serviço do Al-Rayyan, do Catar, está na cidade Invicta.

A fotografia partilhada este sábado pelo argelino nos "Insta Stories" do Instagram prova isso mesmo e faz muitos adeptos do FC Porto sonhar. As redes sociais, nomeadamente o Twitter, rapidamente se encheram de publicações dos fãs portistas a ansiar um regresso do jogador de 30 anos ao Dragão.

O Al-Rayyan perdeu ontem, sexta-feira, frente ao Al-Kharaitiyat, 1-4, jogo no qual Brahimi não esteve presente.

No entanto, notícias recentes referem que o internacional argelino se encontra lesionado, estando no Porto a fazer a recuperação.